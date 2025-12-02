La BIAT a tenu au mois de novembre ses rencontres annuelles dédiées à la clientèle Entreprises dans les régions de Sousse et de Sfax. Ces événements ont réuni de nombreux dirigeants et acteurs économiques autour d’échanges constructifs sur les besoins et les perspectives des entreprises tunisiennes.

Le Directeur Général de la BIAT, Elyes Jebir, accompagné des membres du top management, est allé à la rencontre des clients pour présenter les avancées majeures de la banque et réaffirmer son engagement en matière de proximité, d’innovation, de conseil et d’accompagnement personnalisé.

À cette occasion, la BIAT a mis en avant les réalisations récentes de sa transformation, notamment la modernisation continue de son réseau et le déploiement de solutions digitales innovantes. La banque a également présenté les évolutions de MyBIAT Corporate, sa plateforme digitale dédiée aux entreprises, développée en étroite collaboration avec ses utilisateurs. Cette solution offre une large gamme de fonctionnalités permettant une gestion fluide, sécurisée et performante des opérations bancaires.

Ces rencontres régionales illustrent la volonté de la BIAT d’accompagner durablement les entreprises, en leur offrant des solutions sur mesure, une expertise de haut niveau et des outils technologiques à forte valeur ajoutée. Forte de sa solidité, de son expertise et de sa capacité d’innovation, la BIAT confirme son ambition de demeurer un partenaire stratégique pour les entreprises tunisiennes. En investissant dans le digital, en modernisant ses services et en renforçant la relation de conseil, la banque accompagne durablement la compétitivité et la transformation des acteurs économiques du pays.