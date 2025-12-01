Les avoirs nets en devises ont atteint 24,6 milliards de dinars, à la date du 28 novembre courant, ce qui représente 105 jours d’importation. En comparaison avec la même période de l’année dernière, les réserves en devises ont légèrement régressé de 1,3%, d’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Pour ce qui est des recettes touristiques et des revenus du travail cumulés, elles ont progressé respectivement de 6,96%, à 7,3 milliards de dinars, et de 6,94% à 7,7 milliards de dinars, à la date du 20 novembre 2025.

En revanche, les services de la dette extérieure ont diminué de 13,9%, pour s’établir au niveau de 11,3 milliards de dinars, contre 13,1 milliards de dinars, une année auparavant.

S’agissant des billets et monnaies en circulation, ils poursuivent leur tendance haussière, passant de 22 milliards de dinars, le 27 novembre 2024, à 25,8 milliards de dinars, actuellement.

De même, le total des transactions interbancaires ont évolué de 66%, à 3,7 milliards de dinars, contrairement au volume global du refinancement qui a régressé de 4,7%, à 11,1 milliards de dinars.