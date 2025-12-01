Le commissariat au développement agricole à Zaghouan a procédé, récemment, au lâcher de 5500 coccinelles pour lutter contre la cochenille du cactus.

Le responsable de la production végétale au commissariat, Fredj Hichri a indiqué à l’Agence TAP qu’une opération de traitement de 64 km a été effectuée, notamment, à Nadhour, Saouaf et Zriba, où la culture de figue de barbarie a été touchée par l’infestation de la cochenille.

Il a appelé les producteurs à adhérer à la lutte biologique contre la cochenille du cactus à travers la dispersion de coccinelles, disponibles au centre technique des agrumes.