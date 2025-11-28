Le marché boursier a clôturé la semaine, du 24 au 28 novembre 2025, sur une note négative. L’indice de référence a reculé de –0,7 % à 13171,35 points dans un volume soutenu de 50,9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

La semaine a été rythmée par la réalisation de huit transactions de bloc pour un montant global de 19,8 MD, dont les plus importantes ont porté sur le titre AMEN BANK (deux transactions de bloc totalisant 9,8 MD), le titre POULINA GROUP HOLDING (deux transactions de bloc pour un montant global de 3,4 MD) et le titre AIR LIQUIDE (deux transactions totalisant une enveloppe de 3 MD).

Analyse des valeurs :

Le titre ESSOUKNA s’est retrouvé en haut de l’affiche, avec la meilleure performance de la semaine. L’action s’est bonifiée de 23,2 % à 3,350 D, amassant un flux dérisoire de mille dinars sur la semaine.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action a progressé de 12,9 % à 0,700 D, drainant un volume de 120 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

Le titre SAM a régressé de 7,1 % à 5,200 D. La valeur a amassé un volume de 64 mille dinars sur la semaine.

Le titre BT a figuré parmi les grands perdants de la séance. L’action a affiché une baisse de -4,8 % à 6,940 D dans un flux de 971 mille dinars sur la semaine.

Le titre AMEN BANK a été le titre le plus échangé sur la semaine. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 12 MD accaparant 23,7 % du volume total transigé.