En marge des travaux de la 29ème session de la Commission africaine des statistiques relevant de la FAO, organisée à Hammamet du 24 au 27 novembre, une délégation de participants a effectué, jeudi, une visite immersive dans une exploitation oléicole et une huilerie de la région de Bou Argoub (Nabeul), afin de suivre le parcours complet de l’huile d’olive biologique tunisienne.

Le directeur des statistiques et de la conjoncture économique au ministère de l’Agriculture, Foued Landolsi, a souligné à l’Agence TAP que cette initiative s’inscrit dans une démarche de mise en valeur du savoir-faire oléicole national et de promotion des huiles tunisiennes auprès des marchés africains, réputés en pleine expansion.

L’objectif, a-t-il précisé, est de faire découvrir une production qui conjugue maîtrise technique, qualité biologique certifiée et richesse aromatique.

La délégation a ainsi assisté aux opérations de récolte dans une oliveraie avant de suivre, à l’huilerie, les différentes phases d’extraction, de conditionnement et de stockage.

Une séance de dégustation d’huile biologique et de produits du terroir a ponctué la visite, offrant un aperçu sensoriel de l’excellence locale.

De son côté, le chef de la division statistique de la FAO, José Rosero Moncayo, a considère que cette immersion a permis aux participants d’appréhender la rigueur d’une filière “dont le produit final compte parmi les meilleurs au monde”, réitérant l’engagement de la FAO à accompagner la Tunisie dans le développement de ses exportations, en particulier vers le continent africain.

Pour sa part, le promoteur d’un projet tuniso-omanais de production et d’exportation d’huile biologique, Atef Ferjni, a rappelé que son unité, opérationnelle depuis 2018, s’appuie sur 200 hectares d’oliveraies certifiées.

Lauréate de plusieurs distinctions internationales, son enseigne ambitionne aujourd’hui d’étendre sa présence au marché africain, forte d’une qualité reconnue et d’une capacité de concurrence affirmée.