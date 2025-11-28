L’Olympique de Marseille pourra compter sur le retour du défenseur international marocain Nayef Aguerd pour la réception de Toulouse FC, samedi, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. L’entraîneur Roberto De Zerbi a confirmé cette disponibilité vendredi en conférence de presse.

Un renfort défensif attendu

« Aguerd devrait faire son retour dans le groupe », a déclaré le technicien italien, soulignant qu’il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’équilibre défensif marseillais. Le joueur de 29 ans était éloigné des terrains depuis trois semaines en raison d’une pubalgie.

Touché lors de la victoire de l’OM contre Brest (3-0), le 8 novembre, Aguerd avait été contraint de déclarer forfait pour les deux rencontres amicales de la sélection marocaine disputées à Tanger face au Mozambique (14 novembre) et à l’Ouganda (18 novembre), dans le cadre de la préparation des Lions de l’Atlas pour la CAN Maroc-2025.

Un retour au moment opportun

La réintégration du défenseur central intervient alors que Marseille cherche à retrouver de la stabilité après une séquence marquée par des absences importantes en défense. De Zerbi a insisté sur l’apport d’Aguerd, considéré comme l’un des cadres de son équipe depuis son arrivée.

L’OM espère capitaliser sur ce renfort pour aborder dans de meilleures conditions la suite de la compétition, alors que les Marseillais tentent de remonter au classement de Ligue 1.