Le cinéma d’Amérique latine sera à l’honneur lors de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), programmée du 13 au 20 décembre 2025, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Le festival consacrera une section spéciale à une sélection de films issus de plusieurs pays du continent, mettant en avant des œuvres marquées par la mémoire, les luttes sociales et les imaginaires populaires. Parmi les titres retenus figurent Les Bruits de Recife, La Chute du Ciel, Le Sang du Condor, Utama, L’Été des Poissons Volants, Mon Pays Imaginaire et La Noce de 12 Años.

Les JCC entendent ainsi saluer des réalisateurs qui ont contribué à façonner, depuis plusieurs décennies, un cinéma engagé, souvent ancré dans l’enquête sociale, le réalisme magique et les mouvements de résistance.

Selon les organisateurs, cet hommage s’inscrit dans la continuité de la ligne historique du festival, attaché à mettre en lumière des cinématographies peu visibles sur les écrans internationaux et à donner une voix aux peuples luttant pour leurs droits et leurs territoires.

Créées en 1966, les JCC revendiquent une vocation militante, considérant le cinéma comme un espace d’expression, de mémoire et d’émancipation. Les œuvres latino-américaines sélectionnées offriront, affirment les responsables du festival, « un parcours traversé par les révoltes, la poésie et l’espoir ».