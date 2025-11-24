L’École Supérieure d’Économie Numérique (ESEN) organise le 26 novembre 2025 au Technopôle de la Manouba, la 7e édition du salon des talents « ESENet Talent Fair » sous le thème : “Synapse : IA to Business”, ont annoncé les organisateurs.

Cette édition met en lumière l’intelligence artificielle et le monde des affaires, pour créer de la valeur durable. Selon l’ESEN, l’événement vise à être un “carrefour d’idées, d’innovation et de collaboration , entre le milieu académique, les acteurs économiques et les jeunes talents “.

Cet évènement annuel vise à favoriser la rencontre entre les acteurs clés de l’économie numérique, mettre en valeur les talents et la formation interdisciplinaire des étudiants de l’ESEN, promouvoir les échanges entre le milieu académique et le secteur socio-économique et encourager la contribution active à l’écosystème digital tunisien.

Le programme prévoit une conférence autour de trois axes : la stratégie nationale et l’éthique de l’IA, les témoignages de start-up IA et un dialogue entre étudiants et experts sur les compétences de demain. Plus de trente entreprises, start-up et organisations partenaires sont attendues.

Le salon se conclura par un atelier en gestion de projets, destiné à renforcer les compétences pratiques des participants.