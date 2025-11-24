Une délégation de parlementaires algériens du Groupe d’amitié de fraternité et d’amitié Tunisie-Algérie de l’Assemblée populaire nationale algérienne, présidée par le président du groupe Mohamed el-Hadi Tebessi, effectue une visite officielle en Tunisie, du 23 au 26 novembre.

La délégation a été accueillie à l’aéroport international de Tunis-Carthage, par Dhouha Selmi, assesseure du président du président du parlement, en charge des relations extérieures, ainsi que par deux membres du groupe d’amitié parlementaire Tunisie-Algérie, Adel Bousselmi et Chokri Ben Bahri.

Des parlementaires tunisiens, du groupe d’amitié parlementaire Tunisie-Algérie, issu du groupe de coopération parlementaire avec les pays arabes au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, avait effectué une visite en Algérie du 1er au 4 octobre dernier.