Le CETIME annonce dimanche, l’organisation de la 3ᵉ édition des Rencontres Sectorielles, dédiée au secteur mécanique et métallurgique, le mercredi 26 novembre courant, à Sfax.

Organisé par le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques, en collaboration avec TAA, MECATRONIC, MECADEV, UTICA et l’APII, cet événement est destiné aux industriels, experts, chercheurs, universitaires ou startupeurs dans les domaines de la mécanique et de la métallurgie, pour le développement de leur réseau professionnel et la mise en valeur des savoir-faire et innovations.

Selon le CETIME, ce “rendez-vous de l’innovation industrielle”, vise à favoriser les synergies entre acteurs industriels des secteurs mécanique et métallurgique, échanger autour de tables thématiques sur les défis, les tendances et les opportunités du secteur, initier des projets collaboratifs à fort impact et valoriser les expertises locales et encourager le co-développement industriel.

L’ambition du Centre, est de faire de ces rencontres “une véritable plateforme de dialogue stratégique et métier, pour identifier les besoins du secteur, formuler des recommandations concrètes et renforcer les partenariats et l’innovation industrielle”.