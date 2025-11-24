Le conseil local de Haïdra (gouvernorat de Kasserine), a présenté récemment des propositions visant à impulser l’investissement touristique dans cette région dotée d’atouts naturels et patrimoniaux majeurs, a indiqué le membre du conseil, Mohamed Bedhiafi.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP, que les principales propositions incluent la création d’un centre de formation touristique en partenariat avec l’Algérie, destiné à qualifier les jeunes aux métiers du secteur, ainsi que l’aménagement d’un centre d’accueil touristique au sein même du site archéologique afin d’améliorer la qualité des services offerts aux visiteurs.

Le conseil recommande également l’intégration de la délégation de Haïdra dans les circuits touristiques nationaux, compte tenu de son riche potentiel naturel et archéologique encore sous-exploité.

Il a rappelé que le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiene Tekya, avait affirmé lors de sa visite effectuée, mardi dernier, au site archéologique et au musée, que le classement de Haïdra en tant que “commune touristique” sera prochainement publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Attendu de longue date, ce classement permettra à la région de bénéficier des financements du Fonds de protection des zones touristiques (FPZT) pour renforcer les infrastructures et soutenir les projets de développement.

“Ce nouveau statut ouvrira la voie à la mise en place d’un circuit touristique culturel local intégrant maisons d’hôtes, restaurants, haltes de repos et divers services touristiques, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité de la région et à poser les bases d’un pôle touristique émergent dans le Centre-Ouest”, a souligné bedhiafi.

Le site archéologique de Haïdra abrite les vestiges de l’ancienne cité d’Ammidra, dont un arc de triomphe exceptionnellement conservé, ainsi que des thermes, temples et une basilique byzantine.

Son cadre naturel et son musée, riche en pièces romaines et byzantines, en font un haut lieu du patrimoine et du tourisme culturel.