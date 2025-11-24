Les travaux de forage de 10 nouveaux puits au gouvernorat de Tozeur au titre de la saison agricole 2025-2026 se poursuivent à un rythme soutenu.

Selon le Commissariat régional au développement agricole, 6 puits ont été déjà creusés et équipés et 4 autres sont en cours d’aménagement, outre le forage de 11 puits supplémentaires.

Les travaux portent, également, sur la construction de 2 puits dédiés à l’approvisionnement en eau potable et 6 puits de substitution pour renforcer les sources d’eau d’irrigation dans les oasis, d’après la même source.