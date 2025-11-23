La Renaissance Berkane a réussi son entrée en Ligue des Champions d’Afrique en s’imposant 3 à 0 face aux Zambiens de Power Dynamos. Le match, disputé samedi pour la première journée du groupe A, s’est joué au stade de Berkane. L’équipe marocaine décroche ainsi trois premiers points importants dans une poule qui compte aussi Pyramids FC et Rivers United.

Une avance rapide en début de match

Berkane a pris l’avantage dès la 14e minute. Sur une action marocaine, le défenseur zambien Aaron Katebel a dévié le ballon contre son propre camp.

Deux minutes plus tard, les protégés de Mouine Chaabani ont doublé la mise. Mounir Chouiar a conclu une offensive rapide pour porter le score à 2-0.

Ce début de rencontre a permis à Berkane de contrôler le rythme, tandis que Power Dynamos a eu du mal à réagir durant la première période.

Un penalty pour sceller le succès

En seconde période, les Zambiens ont tenté de réduire l’écart sans parvenir à inquiéter réellement la défense marocaine.

À la 65e minute, Berkane a obtenu un penalty. Valere Paul Bassène l’a transformé, portant le score à 3-0.

Avec cette troisième réalisation, Berkane a sécurisé une victoire nette pour son entrée dans la compétition.

Un groupe relevé

Le groupe A réunit également Pyramids FC, champion en titre de la Ligue des Champions d’Afrique, et Rivers United, représentant du Nigeria.

Dans ce contexte, la victoire de Berkane constitue un premier pas important dans la lutte aux qualifications, même si les prochaines journées proposeront un niveau de compétition élevé.