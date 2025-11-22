L’Espérance sportive de Tunis a démarré la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique par un nul vierge face au Stade Malien. La rencontre, disputée samedi au stade Hamadi-Agrébi de Radès, a marqué l’entrée en lice des « Sang et Or » dans le Groupe D.

L’équipe tunisienne a dominé de longues séquences, mais n’a pas réussi à trouver l’ouverture face à un bloc malien solide et discipliné. Les deux formations ont terminé la partie sur un score de 0–0, un résultat qui laisse le classement du groupe ouvert après cette première journée.

Une opposition dense et fermée

Le match s’est joué sur un rythme maîtrisé, les deux équipes cherchant avant tout à ne pas concéder. L’Espérance a tenté d’imposer son jeu en s’appuyant sur la possession, tandis que le Stade Malien a misé sur la compacité et la transition rapide.

Les initiatives tunisiennes n’ont pas débouché sur un tir décisif. Les Maliens ont, de leur côté, cherché à exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense, sans réellement mettre en danger le portier espérantiste.

Ce partage des points reflète une rencontre dense, marquée par des duels physiques et une grande prudence tactique.

Un déplacement décisif à Luanda

L’Espérance se déplacera samedi prochain à Luanda pour disputer le match retour, programmé à 17h (heure tunisienne). Cette deuxième confrontation s’annonce déterminante pour la suite du parcours espérantiste dans le groupe.

L’équipe tunisienne devra chercher un résultat à l’extérieur pour éviter de perdre du terrain dans une poule où chaque point comptera.

L’autre rencontre du groupe

Dans l’autre match du Groupe D, Simba SC (Tanzanie) affrontera demain Petro (Angola). Ce duel complétera le tableau de la première journée et permettra de dessiner les premiers contours de la hiérarchie dans la poule.

Les résultats conjoints des deux rencontres orienteront la dynamique du groupe avant la deuxième journée, où la marge d’erreur commencera à se réduire.