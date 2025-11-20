Le comité d’organisation de la 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendra du 13 au 20 décembre 2025 a dévoilé sur la page officielle du festival la liste des films sélectionnés dans le cadre de la compétition “Ciné Promesse “, une plate-forme dédiée aux nouvelles propositions et un espace de découverte des cinéastes de demain.

Ci-après la liste qui comprend 12 films d’école en provenance de 8 pays : Tunisie, Palestine, France, Liban, Maroc, Egypte, Chine et les Pays Bas :

“A sa place” de Marguerita Nakhoul-Université Notre-Dame-de-Louaizé ( Liban)

“Qaher” de Nada Khalifa-Warsaw Film School (Palestine)

“Les Anges” de Mona Favoreu-Université de Corse (France)

“Jeu du Diable et des Anges” de Mohammed Amine Khemiri-Université Centrale (Tunisie)

“Pierre-feuille-ciseaux” de Cherifa Benouda-Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth (Tunisie)

“Sous les ruines” de Nadhir Bouslama-Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (Tunisie )

“Rêveur, incertain et mourant tous les jours” de Hossam Waleed-Cinema School – Jesuit Cairo ( Egypte)

“Chercher Abbas Saber” de Dina Hassan Aboelea-High Cinema Institute ( Egypte)

“Un mirage d’hiver” de Guoju Wang-London Film school (Chine)

“Détruis-moi, s’il te plaît” de Flora Woudstra Hablè -LUCA School of Arts ( Pays-Bas/Liban)

“Au gré du vent ” d’Inès Lehaire-Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech (Maroc)

“Préquel” de Kacem Skalli-Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech (Maroc)