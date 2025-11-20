Le club égyptien Pyramids FC, champion d’Afrique en titre, a été désigné équipe masculine de l’année lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi soir à Rabat.

Le club du Caire, auteur d’une saison historique, a devancé les deux autres finalistes : le RS Berkane (Maroc) et les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Un premier sacre continental déterminant

Pyramids FC doit cette distinction à sa victoire en Ligue des champions de la CAF, remportée en juin dernier pour la première fois de son histoire. Le club égyptien s’était imposé en finale face aux Mamelodi Sundowns, couronnant un parcours remarqué sur la scène africaine.