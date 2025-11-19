Le film tunisien “On the Edge” (Bord Ã bord) de Sahar El Echi a obtenu une mention spÃ©ciale lors de la premiÃ¨re Ã©dition du Festival international du court mÃ©trage de Timimoun, qui a attribuÃ© son Grand Prix au court mÃ©trage algÃ©rien “CollatÃ©ral !” de Yazid Yetou.

Le palmarÃ¨s a Ã©tÃ© annoncÃ© lors de la cÃ©rÃ©monie de clÃ´ture hier de cette premiÃ¨re Ã©dition organisÃ©e du 13 au 18 novembre 2025.

Le Festival international du court mÃ©trage de Timimoun dans son Ã©dition de lancement a Ã©tÃ© marquÃ© par la participation de 47 courts mÃ©trages, rÃ©partis en trois compÃ©titions : 19 fictions, 13 documentaires et 15 films algÃ©riens, en plus de sections parallÃ¨les et des projections consacrÃ©es au SÃ©nÃ©gal, invitÃ© dâ€™honneur.

La Tunisie a participÃ© Ã la compÃ©tition du court documentaire avec deux films Ã savoir “Bord Ã bord” de Sahar El Echi et “Scarecrows of the Red Zone” de Jaleleddine Faizi. Le jury des courts documentaires a rÃ©uni notamment le rÃ©alisateur, scÃ©nariste et producteur tunisien Amine Boukhris.