L’Irak a remporté mardi soir un match crucial contre les Émirats arabes unis (2-1) à Bassorah, s’offrant ainsi une place dans le tournoi de barrage intercontinental qualificatif pour la Coupe du monde 2026.

Un but décisif dans le temps additionnel

Après avoir ramené un nul 1-1 d’Abou Dhabi jeudi dernier, les Irakiens ont arraché la victoire grâce à un penalty transformé par Amir Al-Ammari à la 90e+17. Ce but libérateur offre aux Lions de Mésopotamie l’opportunité de disputer le dernier tour qualificatif mondial.

Un match renversant

Les Émirats avaient ouvert le score peu après la reprise grâce à Caio Lucas, international émirati d’origine brésilienne. Mohanad Ali a égalisé pour l’Irak dix minutes après son entrée en jeu (66e), avant que la rencontre ne bascule définitivement en faveur des locaux dans les arrêts de jeu.

Retour historique sur la scène mondiale

L’Irak, qui n’a plus participé à une Coupe du monde depuis 1986, rejoint désormais la République démocratique du Congo (Afrique), la Bolivie (Amérique du Sud) et la Nouvelle-Calédonie (Océanie) déjà qualifiées pour le tournoi intercontinental.

Vers l’ultime billet pour le Mondial 2026

Trois autres équipes issues de la zone Concacaf compléteront la liste des participants à ce tournoi qui attribuera la dernière place qualificative pour la Coupe du monde 2026, prévue cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.