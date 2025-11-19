La Commission des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple a entamé, ce lundi, lors d’une séance conjointe avec la Commission des finances et du budget du Conseil national des régions et des districts, l’examen article par article du projet de loi de finances pour l’année 2026.

Le débat a porté, en début de séance, sur le premier axe relatif à la consécration du rôle social de l’État.

Les députés ont indiqué que cet axe comprend des mesures liées à la création d’emplois, considéré comme l’un des principaux enjeux de la période, selon un communiqué de l’Assemblée des représentants du peuple.

La discussion a ensuite porté sur l’article 13 concernant l’encouragement à l’embauche des diplômés de l’enseignement supérieur dans le secteur privé.

Les représentants du ministère des Finances ont expliqué qu’il s’agit d’une mesure visant à stimuler l’emploi et à inciter les entreprises privées à recruter des titulaires de diplômes universitaires, tout en réduisant le chômage grâce à la prise en charge, par l’État, de la contribution patronale aux régimes de sécurité sociale.