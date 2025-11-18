Les médias brésiliens insistent sur le fait que ce match constitue le dernier test de l’année 2025 pour le Brésil avant la phase finale de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Par exemple, l’article de Globo-GE indique que « A Seleção encerra o ano contra a Tunísia … Este é o último compromisso da equipe em 2025 ».

L’enjeu est donc double : peaufiner l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti et vérifier certains schémas tactiques dans un cadre compétitif mais sans pression extrême.

La Tunisie sous l’œil critique du Brésil

Les médias brésiliens ne considèrent pas la Tunisie comme un adversaire faible automatique. Ils notent que la Tunisie arrive avec du moral après une campagne victorieuse dans les éliminatoires africaines.

Un article mentionne : « Os tunisianos chegam ao confronto com moral elevada. A equipe fez campanha perfeita nas Eliminatórias Africanas ».

Cependant, certains médias appellent à la vigilance : la Tunisie a aussi montré des signes de fragilité, par exemple dans son match contre la Jordanie où elle a “passé des apuros” avant de l’emporter 3-2.

Ainsi, le ton est : «oui, nous sommes favoris, mais on ne doit pas sous-estimer l’adversaire».

La gestion de l’effectif brésilien

Un point fréquemment souligné est la configuration de l’équipe du Brésil pour cet affrontement. On note des ajustements minimes dans la défense (par exemple, le remplacement de Gabriel Magalhães, blessé) et la volonté de consolider un système de jeu.

L’article de “FutebolBrasil” indique que «le Brésil cherche stabilité sous Ancelotti, qui donne liberté offensive à Estêvão, Vinícius Jr. et Matheus Cunha».

Cela montre que les médias brésiliens attachent autant d’importance à la préparation tactique qu’au simple résultat.

Le prisme des pronostics, médias grand public

Certains médias adoptent un registre moins “stratégique” et plus “grand public”, en insistant sur des pronostics ou des spéculations. Par exemple, le journal Lance! publie un article sur un voyant (« vidente ») qui “crave le gagnant” du match, en estimant la victoire brésilienne.

Même s’il s’agit de contenu plus léger, cela traduit l’intérêt médiatique populaire pour cette rencontre. L’article souligne : «La victoire devrait être construite par détails et tendance est que le Brésil ait plus de chances de gagner».

Cela montre que l’amical ne perd pas tout attrait en tant qu’événement médiatique.

Le contexte historique et statistique

Les médias brésiliens rappellent le passé des confrontations et les chiffres en faveur du Brésil. Un article relève que le Brésil a remporté 38 des 44 affrontements contre des équipes africaines.

Un autre rappelle que la dernière fois Brésil–Tunisie en 2022 s’était soldé par une large victoire brésilienne (5-1).

Cette mise en perspective historique servira de base à l’attente d’un match contrôlé par le Brésil.

Le ton dominant & les angles médiatiques

En synthèse, trois angles dominent dans les médias brésiliens :