La sélection tunisienne de football s’envolera lundi matin pour Lille, dans le nord de la France, afin d’y affronter le Brésil mardi 18 novembre à 20h30 au stade Pierre-Mauroy, à l’occasion d’un match amical.

Préparation des Aigles de Carthage

Les hommes de Sami Trabelsi ont disputé deux rencontres amicales lors de cette fenêtre internationale au stade Hammadi Agrebi à Radès. Mercredi, ils ont obtenu un match nul 1-1 face à la Mauritanie, avant de s’imposer 3-2 contre la Jordanie vendredi. Ces résultats permettent à l’équipe tunisienne d’arriver à Lille avec un bilan positif.

Le Brésil en confiance

De son côté, le Brésil, les Auriverdes, a battu le Sénégal 2-0 en amical samedi. La Seleção aborde donc cette rencontre avec une dynamique favorable.

Effectif tunisien : plusieurs absences

Le staff technique tunisien a communiqué la liste des joueurs convoqués pour ce déplacement. Huit joueurs ne font pas le voyage : Mohamed Amine Ben Hamida, Houssem Tka, Hamza Jelassi, Oussama Haddadi, Chiheb Jebali, Ali Maaloul, Mahmoud Ghorbel et Issam Jebali. Ces choix s’inscrivent dans la stratégie de rotation mise en place par l’encadrement.

Historique des confrontations

La Tunisie et le Brésil se sont affrontés à deux reprises dans le passé. La première rencontre remonte à 1973 au stade olympique d’El Menzah, avec une victoire brésilienne 4-1. La seconde s’est tenue en 2022 au Parc des Princes à Paris, où la Seleção l’avait emporté 5-1. Ces confrontations historiques donnent un contexte supplémentaire à ce nouvel affrontement amical.

Objectif du match

Si la rencontre n’a pas de conséquences sur les qualifications ou les compétitions officielles, elle constitue un test important pour l’équipe tunisienne. Ce match permettra de jauger le niveau de préparation des Aigles de Carthage avant les échéances internationales à venir et de confronter l’équipe à l’une des meilleures sélections mondiales.