L’Espérance sportive de Tunis a conclu sur un score nul et vierge (0-0) son match amical face au club libyen Al-Ittihad Al-Riyadi Al-Askari, samedi, à l’occasion de l’inauguration du nouveau stade du club hôte à Benghazi.

Cette rencontre servait de préparation aux Sang et Or pour leur prochain match de Ligue des champions d’Afrique, prévu samedi prochain au stade Hamadi Agrebi de Radès contre le Stade Malien. Il s’agira de la 1re journée de la phase de poules (Groupe D) de la compétition.

Le nul à Benghazi permet à l’EST de tester son effectif avant d’aborder la campagne africaine, tout en offrant une répétition générale face à une équipe libyenne organisée et combative.