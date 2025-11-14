Les côtes Est ont connu une brume en début de journée. Le ciel est ensuite devenu peu nuageux avant de passer partiellement nuageux sur plusieurs régions.

Vent du sud et contrastes régionaux

Le vent a soufflé du sud. Il a été relativement fort dans le Golfe de Tunis et sur les côtes Est, tandis qu’il est resté faible à modéré ailleurs. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur les rafales [à vérifier].

Mer agitée dans les golfes

La mer a été agitée à très agitée dans les Golfes de Tunis et de Hammamet. Elle est restée peu agitée à houleuse sur les autres côtes. L’ampleur de la houle n’a pas été précisée [à vérifier].

Températures douces

Les températures maximales se sont situées entre 23 et 28 °C. Les hauteurs ouest ont enregistré 21 °C. Aucune indication n’a été donnée sur l’évolution dans la soirée [à vérifier].