Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations de handball 2026, effectué vendredi, a placé la Tunisie dans le groupe C aux côtés de la Guinée, du Cameroun et du Kenya. La compétition se déroulera à Kigali, capitale du Rwanda, du 21 au 31 janvier prochains.

Un groupe abordable mais piégeux

La Tunisie, habituée aux grandes compétitions continentales, abordera ce premier tour face à des adversaires capables de créer la surprise. La Guinée, régulièrement en progression, le Cameroun, physique et accrocheur, et le Kenya, en pleine reconstruction, composent un groupe où chaque match pourrait peser dans la course aux quarts de finale.

La CAN 2026 à Kigali : un rendez-vous majeur

Réuni dans la capitale rwandaise, le tournoi accueillera 16 sélections réparties en quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule accéderont au second tour à élimination directe. La CAN servira également de qualification directe pour les compétitions internationales à venir.

Composition officielle des groupes

Groupe A : Algérie, Nigeria, Rwanda, Zambie

Groupe B : Égypte, Angola, Gabon, Ouganda

Groupe C : Tunisie, Guinée, Cameroun, Kenya

Groupe D : Cap-Vert, Maroc, Congo, Bénin

Avec plusieurs favoris répartis dans différentes poules — notamment l’Égypte, championne en titre, et l’Algérie, hôte du groupe A — la compétition s’annonce particulièrement disputée.

Objectif : retrouver les sommets

La Tunisie, souvent présente sur le podium de la CAN, visera une nouvelle qualification pour le dernier carré, condition essentielle pour rester parmi les nations phares du handball africain. Les Aigles de Carthage entreront en compétition avec l’ambition de retrouver un titre qui leur échappe depuis plusieurs éditions.