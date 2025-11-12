La sélection tunisienne de handball figure dans le chapeau 1 pour le tirage au sort de la 27ᵉ Coupe d’Afrique des nations (CAN) de handball seniors, qui se déroulera au Rwanda du 21 au 31 janvier 2026.

Cette position place les Aigles de Carthage parmi les quatre équipes les mieux classées du continent avant le tirage officiel prévu vendredi à Kigali à 14h.

Un statut de favori confirmé

Selon la Fédération tunisienne de handball (FTHB), le premier chapeau regroupe la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie et le Cap-Vert.

L’Égypte, tenante des trois derniers titres (2020, 2022, 2024), demeure la grande favorite, tandis que la Tunisie, forte de son palmarès, entend retrouver le sommet continental après plusieurs éditions dominées par les Pharaons.

Le deuxième chapeau comprend la Guinée, l’Angola, le Maroc et le Nigeria.

Le troisième chapeau réunit le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Rwanda, pays hôte de la compétition.

Enfin, le quatrième chapeau est composé du Bénin, de la Zambie, du Kenya et de l’Ouganda.

Un palmarès toujours impressionnant

La Tunisie reste la nation la plus titrée du handball africain avec 10 trophées continentaux, le dernier remporté en 2018.

Elle devance l’Égypte (9 titres) et l’Algérie (7 titres). Ce palmarès confère aux Tunisiens un statut de référence sur la scène africaine, malgré une domination récente de leurs voisins égyptiens.

Objectif : retrouver le sommet africain

Les Aigles de Carthage espèrent profiter de ce tournoi pour renouer avec la victoire et valider leur qualification au Mondial 2027.

La FTHB a d’ores et déjà annoncé que la préparation commencera en décembre avec plusieurs matchs amicaux contre des sélections africaines et européennes.

Le tirage de Kigali déterminera les adversaires directs de la Tunisie, qui ambitionne de reconquérir un titre attendu depuis sept ans.