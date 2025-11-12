Un nouveau centre dédié à la valorisation du patrimoine du sud tunisien et aux savoir-faire ancestraux d’adaptation au climat a été inauguré à Chenini, dans le gouvernorat de Tataouine. L’événement s’est tenu en présence de l’ambassadeur britannique en Tunisie, Roderick Drummond, de la directrice du British Council, Jill Coates, et de représentants de l’Institut national du patrimoine (INP).

Aménagé sur le site d’anciens greniers restaurés, le Centre de promotion du patrimoine de Tataouine marque une transformation majeure pour la région. Ce lieu, autrefois à l’abandon, devient un espace culturel et économique où se croisent traditions locales et innovation.

Un partenariat tuniso-britannique au service du patrimoine

Le projet s’inscrit dans un partenariat élargi entre le Royaume-Uni et la Tunisie pour la préservation du patrimoine culturel. L’Université de Durham et l’INP ont travaillé en étroite collaboration avec la communauté locale pour réhabiliter le site. Ensemble, ils ont mis en valeur des techniques durables de construction et de gestion de l’eau, héritées de plusieurs siècles d’adaptation aux conditions climatiques du sud tunisien.

Financé par le Cultural Protection Fund, géré par le British Council en partenariat avec le Department for Culture, Media and Sport britannique, le projet fait partie du programme d’aide publique au développement du Royaume-Uni. Il illustre la volonté britannique de soutenir la résilience économique et sociale des régions confrontées aux effets du changement climatique et des conflits.

Un levier pour l’autonomisation et l’emploi local

Le centre accorde une place centrale à la participation communautaire. Il comprend des ateliers artisanaux dirigés par des femmes, un café communautaire et un espace de co-working avec accès à Internet pour les jeunes. Ces initiatives visent à favoriser l’emploi dans les secteurs de la culture, du tourisme et de la création, tout en soutenant la transmission des savoir-faire traditionnels.

Le projet a également permis de former des archéologues, architectes et conservateurs locaux aux techniques modernes de préservation du patrimoine, afin de garantir la durabilité du site à long terme.

Des témoignages d’engagement et de fierté

Lors de l’inauguration, l’ambassadeur Roderick Drummond a souligné « le pouvoir du patrimoine de relier les personnes et de créer des opportunités », estimant que le centre de Chenini est « un exemple vivant de résilience communautaire et de partenariat ».

Pour sa part, Jill Coates, directrice du British Council en Tunisie, a salué « l’ouverture du premier centre numérique interactif du pays », un lieu qui « célèbre le patrimoine tunisien tout en donnant aux communautés locales les moyens de façonner leur avenir ». Elle a ajouté que cette initiative représente « un exemple concret de la manière dont les savoirs traditionnels peuvent contribuer à l’adaptation climatique et au développement durable ».