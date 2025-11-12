La 3ᵉ journée de la Ligue des champions féminine a confirmé la domination des grandes équipes européennes. Lyon et Chelsea se sont largement imposés, tandis que la Roma a concédé une nouvelle défaite sur sa pelouse.

Lyon s’impose face à Wolfsburg

L’Olympique Lyonnais a consolidé sa première place en battant Wolfsburg (3-1). Avec ce troisième succès consécutif, le club français totalise 9 points et un goal-average de +6, confirmant son statut de favori dans la compétition.

Chelsea et le Real Madrid restent invaincus

En Autriche, Chelsea a largement dominé Sankt Pölten (6-0), grâce à une attaque particulièrement efficace. Les Anglaises comptent désormais 7 points après deux victoires et un nul.

Le Real Madrid, de son côté, a partagé les points avec le Paris FC (1-1), conservant également 7 points et une différence de buts favorable (+5).

La Roma battue par Vålerenga

L’AS Roma poursuit son début de campagne difficile. Battue à domicile par Vålerenga (0-1), l’équipe italienne reste à zéro point après trois rencontres, avec un goal-average de -9.

Classement provisoire (Top 5)

Lyon (FRA) – 9 pts

Chelsea (ENG) – 7 pts

Real Madrid (ESP) – 7 pts

FC Barcelone (ESP) – 6 pts

Wolfsburg (GER) – 6 pts