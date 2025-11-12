Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a déclaré, mardi soir, que le soutien de la communauté tunisienne établie à l’étranger et l’amélioration des services consulaires mis à sa disposition sont une “priorité” pour le département.

Il a ajouté que le ministère oeuvre en étroite collaboration avec les différentes missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger afin d’identifier et de remédier aux lacunes et insuffisances constatées.

Lors d’une plénière tenue, mardi, au Palais de Bardo, sur la mission du ministère des Affaires étrangères, Nafti a souligné que son département accorde une attention particulière aux Tunisiens de l’étranger.

Raison pour laquelle, il s’emploie à raffermir la communication avec eux et à promouvoir les services consulaires mis à leur disposition.

Il a également mis en avant les efforts déployés par le ministère pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques de gouvernance consulaire afin de réaliser un progrès significatif dans le système consulaire.

Ceci permettra, a-t-il expliqué, d’épargner aux membres de la communauté les problèmes liés aux déplacements, d’écourter les délais d’attente et de réduire l’encombrement au niveau des sièges des missions diplomatiques tout en leur permettant d’accéder à un large éventail de services à distance.

Il a noté, dans ce contexte, que le département a réalisé des progrès significatifs, notamment, à travers l’activation et l’extension de la plateforme consulaire électronique aux différentes missions consulaires et diplomatiques, ajoutant que les membres de la communauté tunisienne à l’étranger portent un intérêt accru à l’utilisation de cette plateforme digitale, lequel s’est traduit par une hausse constante des demandes de rendez-vous en ligne pour les services consulaires.

Nafti, a ce propos, affirmé que des travaux sont en cours, en coordination avec le département des Technologies de la Communication, pour remédier aux lacunes et aplanir au plus vite les obstacles techniques pour améliorer l’efficacité de ce système afin d’activer de nouveaux services via le portail des services administratifs à l’étranger qui sera mis en œuvre sous peu.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que dans l’objectif d’améliorer les services consulaires et ceux offerts à la diaspora tunisienne, le département a relié 50 consulats au système d’état civil, une mesure qui devra permettre aux membres de la diaspora nés en Tunisie d’obtenir leur acte de naissance directement auprès des consulats sans avoir à présenter leur livret de famille.