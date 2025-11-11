Les représentants de près de 160 pays sont en conclave, pendant deux semaines, dans le cadre de la 30ème conférence de l’ONU sur le climat (COP30) qui se tient du 10 au 21 novembre 2025, dans la ville de Belém, capitale de l’État du Para, au Brésil.

Durant les négociations qui seront conduites par des ministres et diplomates, l’objectif sera de traduire en actions, les engagements climatiques, notamment, financiers, déjà pris lors des sommets précédents. Il s’agit également de travailler sur quatre axes clés, selon l’Institut des ressources mondiales (WRI-World resources institute), à savoir la réforme du système financier, le renforcement de la résilience et l’adaptation, l’amélioration des plans climat nationaux d’adaptation aux changements climatiques et la protection de la nature et la transformation des systèmes alimentaires.

Le WRI estime que lorsqu’on évalue les projets d’une manière plus globale, on observe que chaque dollar investi (2,95 dinars) génère 10,50 dollars ( environ 30 dinars) de bénéfices sur dix ans, alors que les pays en développement font face à un déficit de financement d’adaptation pouvant atteindre 365 milliards de dollars par an (environ 1078,38 milliards de dinars).

Durant la COP30, les pays décideront d’un nouvel objectif de financement de l’adaptation, avec certains pays en développement réclamant un triplement des fonds d’ici 2030, un objectif que l’analyse du WRI estime réalisable d’ici 2035.

Pour l’amélioration des plans nationaux, les pays sont tenus de soumettre de nouveaux plans climatiques (NDCs) à l’ONU cette année. Cependant, en septembre, seulement 64 pays, couvrant 30 % des émissions, l’avaient fait. Ces NDCs restants doivent s’aligner sur l’objectif de 1,5°C et impulser des changements sectoriels audacieux dans l’énergie, les transports, l’alimentation, les forêts et les océans.

L’ONU projette d’effectuer une transition hors des combustibles fossiles, de tripler les énergies renouvelables et de doubler l’efficacité énergétique.

La COP29, qui a eu lieu à Bakou en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre 2024 a été désignée “COP de la Finance”, car les pays y ont convenu d’augmenter le financement à 1,3 billion de dollars (environ 3,84 billions de dinars) par an d’ici 2035 pour l’action climatique dans les pays en développement.

A cet effet, les négociateurs à Belem devraient donner suite à ces engagements et déterminer comment atteindre cet objectif et approuver la Feuille de route de Bakou à Belém, un plan conjoint des présidences de la COP29 et de la COP30, qui propose une stratégie holistique pour l’atteindre.

Il y’a lieu de rappeler qu’une évaluation du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) des nouveaux engagements climatiques disponibles dans le cadre de l’Accord de Paris révèle que la hausse prévue de la température mondiale au cours de ce siècle n’a que légèrement diminué, laissant le monde se diriger vers une aggravation des risques et des dommages liés au climat.

Le Rapport 2025 du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions : À côté de la cible (Emissions Gap Report 2025: Off Target) indique que les projections de réchauffement planétaire au cours de ce siècle, fondées sur la mise en œuvre intégrale des Contributions déterminées au niveau national (CDN), sont désormais de 2,3 à 2,5 °C, contre 2,6 à 2,8 °C dans le rapport de l’année dernière. La mise en œuvre uniquement des politiques actuelles conduirait à un réchauffement pouvant atteindre 2,8 °C, contre 3,1 °C l’an dernier.

Les nations demeurent loin de l’objectif de l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement à bien moins de 2 °C, tout en poursuivant les efforts pour rester en dessous de 1,5 °C.