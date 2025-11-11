Tunis, 11 nov. (INM) – L’ambiance météorologique de ce mardi 11 novembre s’annonce plutôt clémente et agréable sur l’ensemble du territoire.

Le ciel sera passagèrement nuageux aujourd’hui. Ces voiles nuageux, sans gravité, laisseront largement la place à une atmosphère douce et lumineuse.

Côté vent, il soufflera faiblement à modérément, adoptant d’abord une orientation ouest avant de glisser doucement vers le secteur sud au fil de la journée. Les navigateurs pourront également profiter d’une mer peu agitée, rendant les conditions côtières favorables.

Les maximales en légère hausse

Attendez-vous à une légère remontée du mercure ! Les températures maximales seront globalement comprises entre 20 et 25 degrés Celsius sur la majorité des régions. Seules les zones en altitude connaîtront une petite fraîcheur, avec des pointes attendues autour des 18 degrés.

En somme, une journée idéale pour profiter de l’extérieur, sous un ciel légèrement voilé et dans une douceur bienvenue.