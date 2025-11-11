Le théâtre tunisien s’illustre à la dixième édition du Sharm El Sheikh International Theater Festival for Youth (SITFY), qui se tiendra du 25 au 30 novembre en Égypte.

La chercheuse et actrice Kafia Errajhi a remporté le prix de la recherche scientifique « Abu Al-Hassan Sallam », tandis que deux pièces tunisiennes figurent dans les sections compétitives du festival.

●Une distinction académique pour Kafia Errajhi

Lauréate de la cinquième édition du prix de la recherche scientifique « Abu Al-Hassan Sallam », Kafia Errajhi a été récompensée pour une étude intitulée « Du rituel au théâtre : une étude de l’impact des rituels sur la scène théâtrale ».

Consacrée au metteur en scène et critique égyptien Abu Al-Hassan Sallam, cette distinction est attribuée à des travaux qui renouvellent la pensée critique et la recherche dramaturgique dans le monde arabe.

Originaire de Siliana, la chercheuse a expliqué que son travail met en lumière « la relation dialectique entre la performance rituelle traditionnelle et le théâtre expérimental contemporain », où le spectateur devient « un véritable partenaire de l’acte artistique ».

Réalisée entre juillet et septembre 2025, sa recherche explore la manière dont le rituel, par le corps, le mouvement ou le rythme, façonne l’expression dramatique contemporaine.

●Deux créations tunisiennes en compétition

Dans la section du théâtre pour enfants, la pièce « Guardians of Earth » (Les gardiens de la Terre) de Mohamed Dhia Mansouri représentera la Tunisie aux côtés de trois autres œuvres venues d’Algérie, d’Égypte et de Russie.

Quant à « Shoe Shiner » (Le cireur de chaussures) de Hafedh Khlifa, coproduite par la Tunisie et le Qatar, elle figure dans la compétition du monodrame, aux côtés de six productions issues d’Égypte, d’Arabie saoudite, du Koweït, des Émirats arabes unis, d’Italie et de Corée du Sud.

La réalisatrice tunisienne Khadija Baccouch participe également à cette édition en tant que membre du jury du monodrame, présidé par la comédienne égyptienne Sabreen. Dans la programmation parallèle, Jihene Ismail animera une master class sur le thème : « Le concept de personnalité dramatique et la différence entre performance théâtrale et cinématographique ».

●Un festival sous le signe de la jeunesse et de la diversité

Dirigé par Engy El-Bestawy et placé sous le patronage du ministère égyptien de la Culture, le SITFY célèbre cette année la carrière de l’actrice égyptienne Elham Shahin.

Le comité supérieur est présidé par le producteur Hisham Soliman, tandis que la présidence d’honneur revient à la regrettée Dame du Théâtre, Samiha Ayoub.

Cette dixième édition réunit vingt œuvres issues de plusieurs continents, réparties entre compétitions principales, théâtre de rue, espaces non conventionnels et une nouvelle section dédiée au « Drama du mobile » (Ncader Talent Competition), première du genre dans le monde arabe.

●Un carrefour du théâtre méditerranéen et mondial

Parmi les invités d’honneur figurent de grandes figures du théâtre arabe et international : Yousra, Jeung Woo (Corée du Sud) et le metteur en scène français Harold David, salué pour sa contribution au théâtre contemporain et son engagement pour un festival d’Avignon plus éthique et écoresponsable.

Le festival, qui allie culture et tourisme, ambitionne de renforcer la position de l’Égypte sur la carte culturelle mondiale, en mettant en lumière l’intégration des arts de la scène dans le développement global.