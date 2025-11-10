Fruit d’une coproduction entre le Théâtre National Tunisien (TNT) et Ostoura Productions, avec le soutien du ministère des affaires culturelles, la pièce théâtrale “Les Fugueuses”, sacrée grand prix de la troisième édition du Festival du Théâtre National Tunisien “Saisons de la Création” (24 octobre-8 novembre 2025), vient de marquer une nouvelle étape dans le parcours artistique de l’actrice et metteuse en scène Wafa Taboubi, qui en signe le texte, la mise en scène et la scénographie. Six comédiens occupent la scène -Fatma Ben Saidane, Mounira Zakraoui, Lobna Noômane, Oussama Hnayni, Oumaima B’hiri et Sabrine Ben Amor- dans une création épurée, laissant libre cours à la force du jeu et de l’émotion.

Dans une gare, cinq femmes et un homme se retrouvent plongés dans une attente troublante. Pendant quatre-vingt-deux minutes, “ils attendent celle qui ne viendra pas”, écrit Wafa Taboubi. Mais cette attente dépasse le simple espoir pour se transformer en une quête de sens face à une réalité angoissante. Sur scène, la gare devient peu à peu un labyrinthe où les personnages affrontent leurs peurs, leurs désirs d’évasion et leurs désillusions. Lorsque celle qu’ils attendent ne vient pas, ils comprennent que tout a basculé : entre un passé révolu et un avenir incertain, il ne reste qu’un vide, d’où surgissent les questions existentielles : qui sommes-nous, où allons-nous, et peut-on encore trouver le salut dans un monde en déclin ?

Dans cette nouvelle production 2025, la lumière ne révèle pas, elle déroute, devenant un véritable langage scénique. Les contrastes entre ombre et clarté reflètent désarroi et espoir. Un clair-obscur, où le tangible se mêle à l’éphémère, entraîne le spectateur dans une immersion, au cœur même des tourments et des hésitations de l’âme.

Chaque scène possède son propre souffle, alternant tension et relâchement, mêlant intensité dramatique et poésie. Le rythme lui-même devient langage : il s’accélère pour suivre le tourbillon de ces six protagonistes aux divers profils : une femme de ménage âgée abandonnée par ses enfants, une enseignante suppléante vivant dans la précarité, une jeune diplômée en droit sans avenir professionnel, une ouvrière d’usine exploitée, une ramasseuse de plastique exténuée et un ouvrier divorcé, accablé par les dettes et la peur de la justice. A travers eux, Wafa Taboubi dresse le portrait d’une société minée par la pauvreté, la marginalisation et l’injustice sociale.

Avec “Les Fugueuses”, Wafa Taboubi livre une pièce poignante et bouleversante qui interpelle dans le style du théâtre existentialiste, poursuivant ainsi dans la lignée de ses précédentes œuvres, “Les Veuves” et “La Dernière”. Son œuvre est à la fois cri d’alerte et appel à la lucidité : lorsque la fuite est impossible, seule la conscience est la voie.

En mêlant esthétique visuelle, profondeur philosophique et engagement social, Wafa Taboubi, lauréate des “Saisons de la Création” 2025, signe ainsi une création artistique épurée où le théâtre se déploie comme un miroir de l’âme et un souffle de réflexion.