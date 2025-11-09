La Kazakhstanaise Elena Rybakina (6e mondiale) s’est imposée samedi en finale du Masters WTA de Riyad en battant la numéro un mondiale Aryna Sabalenka (6-3, 7-6 [7/0]). C’est la première fois que Rybakina inscrit son nom au palmarès de ce tournoi de fin de saison.

Une finale maîtrisée

Sacrée à Wimbledon en 2022, Rybakina a livré un match solide et efficace, s’imposant en deux manches face à une Sabalenka qui échoue pour la deuxième fois en finale du Masters, après sa défaite en 2022 contre Caroline Garcia.

Sabalenka, troisième finale perdue en 2025

La Bélarusse, vainqueur de l’US Open en septembre, perd samedi sa troisième finale majeure de l’année, après l’Open d’Australie en janvier face à Madison Keys et Roland-Garros en juin contre Coco Gauff. Malgré cette série de défaites en finale, Sabalenka termine la saison en tête du classement mondial pour la deuxième année consécutive, un rang qu’elle occupe sans interruption depuis octobre 2024.

Une saison parfaite pour Rybakina à Riyad

Dernière joueuse qualifiée pour le Masters parmi les huit en lice, Rybakina termine le tournoi invaincue, après avoir remporté ses trois matchs de poule et éliminé Jessica Pegula (5e mondiale) en demi-finale. La Kazakhstanaise, connue pour son service puissant, décroche à Riyad le onzième titre de sa carrière, après ses succès aux WTA 1000 d’Indian Wells (dur) et de Rome (terre battue) en 2023.