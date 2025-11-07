Le championnat espagnol entre dans sa 12ᵉ journée avec un programme étalé sur trois jours, du vendredi 7 au dimanche 9 novembre. Plusieurs affiches promettent un week-end animé sur les pelouses de la Liga.

Vendredi : ouverture entre Elche et la Real Sociedad

La 12ᵉ journée débutera vendredi à 21h00 avec la confrontation entre Elche et la Real Sociedad. Les Basques tenteront de poursuivre leur bonne série face à une équipe d’Elche en quête de points pour s’éloigner de la zone rouge.

Samedi : l’Atlético Madrid en vedette

Le samedi proposera quatre rencontres. Gérone ouvrira la journée à 14h00 face à Alavés, avant un duel entre Séville FC et Osasuna à 16h15.

À 18h30, l’Atlético Madrid recevra Levante dans un match crucial pour rester au contact du haut de tableau. En soirée (21h00), l’Espanyol Barcelone affrontera Villarreal pour clôturer la journée du samedi.

Dimanche : choc entre le Celta et le Barça

Le dimanche débutera à 14h00 avec Athletic Bilbao face au Real Oviedo. À 16h15, le Rayo Vallecano accueillera le Real Madrid pour un derby madrilène sous tension.

Deux rencontres suivront à 18h30 : Majorque contre Getafe, et Valence opposé au Betis Séville.

La journée se terminera à 21h00 avec un choc attendu entre le Celta Vigo et le FC Barcelone, déterminant pour la course au podium.