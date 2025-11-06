Le Qatar a annoncé un investissement majeur de 30 milliards de dollars en Égypte pour développer une vaste cité touristique et résidentielle sur la côte nord, dans la région d’Alam El Roum, près de Marsa Matrouh. L’accord, conclu entre Qatari Diar — filiale immobilière du fonds souverain du Qatar — et le gouvernement égyptien, vise à stimuler l’économie nationale tout en renforçant les relations bilatérales entre les deux pays.

Un projet urbain d’envergure

Le futur complexe s’étendra sur environ 60 000 acres. Il comprendra des resorts haut de gamme, des quartiers résidentiels, des espaces commerciaux et de loisirs, une marina, plusieurs parcours de golf ainsi que des établissements éducatifs, dont des écoles et universités. L’objectif est de transformer Alam El Roum en une destination touristique intégrée, capable d’attirer des visiteurs internationaux et de générer des revenus annuels estimés à 1,8 milliard de dollars.

Une opération à double dimension financière et stratégique

Le montage financier prévoit un paiement initial de 3,5 milliards de dollars pour l’acquisition du terrain. À cela s’ajoute un investissement en nature de 26,2 milliards pour la construction des infrastructures. Une fois le projet achevé, l’État égyptien devrait percevoir environ 15 % des revenus générés.

Cet investissement s’inscrit dans une dynamique de coopération économique croissante entre Doha et Le Caire. Pour l’Égypte, confrontée à une dette élevée et à un déficit budgétaire, ce partenariat représente une source cruciale de devises et un levier de relance. Pour le Qatar, il s’agit d’une nouvelle étape dans la diversification de ses actifs régionaux et dans le renforcement de son influence au Moyen-Orient.

Une vitrine pour les deux capitales

Alam El Roum pourrait devenir un hub touristique et logistique méditerranéen, contribuant à repositionner la côte nord égyptienne sur la carte internationale du tourisme. Ce projet illustre la volonté des deux États de conjuguer investissements stratégiques et diplomatie économique pour consolider leurs liens.