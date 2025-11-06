Le marché a terminé la séance boursière dans le vert. L’indice de référence a pris 0,4 % à 12 729,7 points dans un volume limité de 4,0 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre ICF s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la société s’est hissée de 5,1 % à 90,990 D, dans un volume soutenu de 362 mille dinars.

Le titre LAND’OR s’est retrouvé dans le palmarès des meilleures performances. L’action du fromager s’est bonifiée de 4,7 % à 12,340 D, dans un flux de 200 mille dinars.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre OFFICEPLAST s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a trébuché de –4,5 % à 1,910 D.

Du côté des baisses, le titre ESSOUKNA a accusé une glissade de –4,3 % à 2,480 D. L’action du promoteur immobilier a drainé un volume limité de 10 mille dinars sur la séance.

ATB a été la valeur la plus échangée de la séance en amassant un volume de 665 mille dinars. Le titre s’est effrité de –0,3 % à 3,650 D.