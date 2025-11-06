La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé la liste des arbitres retenus pour diriger les rencontres de la 8ᵉ journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel, programmées vendredi 7 et samedi 8 novembre 2025. Toutes les rencontres débuteront à 14h30.

Poule A : six rencontres vendredi, une samedi

Dans la Poule A, six affiches se joueront vendredi.

À Hammam-Lif, Fadi Boukhris dirigera le match opposant le CS Hammam-Lif au CS Chebba.

À Menzel Bourguiba, Walid Hedhli sera au sifflet pour SA Menzel Bourguiba – US Tataouine.

Le duel ES Hammam-Sousse – US Boussalem sera encadré par Iheb Ben Kilani, tandis qu’à Mahdia, Akrem Naïli arbitrera EM Mahdia – AS Agareb.

À Chebika, Wael Ajengui officiera pour BS Bouhajla – CS Msaken, et à Sfax (stade du 2-Mars), Sofiene Jebara dirigera OC Kerkennah – Olympique Mégrine.

Un seul match de la Poule A aura lieu samedi 8 novembre : à Radès, le CS Ben Arous recevra le Sfax Railways Sports sous la direction de Jasser Guirat.

Poule B : deux matches vendredi, quatre samedi

Dans la Poule B, deux rencontres sont prévues vendredi. À Moknine, Nizar Riahi arbitrera SC Moknine – AS Jelma, tandis qu’à Bouchemma, Anouer Akrouti sera chargé de ES Bouchemma – CS Redeyef.

Le programme de samedi est plus fourni avec quatre affiches.

À l’Ariana, Abdessalem Mani dirigera AS Ariana – Jendouba Sport.

À Korba, Houcème Boularès sera au sifflet pour CS Korba – AS Kasserine.

À Kalaa, Seif Ouertani conduira Kalaa Sport – AS Sakiet Edaier, tandis qu’à Sidi Bouzid, Hassène Selmi arbitrera Olympique Sidi Bouzid – US Ksour Essef.

Enfin, à Gafsa, Mahmoud Ksia sera désigné pour EGS Gafsa – Stade Gabésien.