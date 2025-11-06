Une enveloppe de 33 millions de dinars a été allouée par L’Office National d’Assainissement (ONAS), pour la construction et l’équipement d’une station d’épuration et du traitement des eaux usées dans la ville de Djebel Oust (gouvernorat de Zaghouan), sur une superficie de 4,5 hectares.

Il s’agit de la deuxième station programmée par l’ONAS cette année, après le démarrage des travaux, en août dernier, d’un projet similaire à Bir Mcherga, dont le coût s’élève à environ 31 millions de dinars, a indiqué, à l’Agence TAP, le directeur régional de l’ONAS, Mahmoud Hedhili.

Le projet comprend la réalisation d’une station de pompage pour le transfert des eaux usées issues des quartiers et cités de Djebel Oust vers la station de traitement, à travers un réseau de canaux de drainage de 4 km, ainsi que le raccordement de certaines habitations au réseau, selon la même source.

Le responsable a indiqué que le projet en est à la phase de finalisation du marché, précisant que les travaux devraient démarrer avant la fin de l’année et que les eaux traitées seront destinées à la réutilisation agricole.