Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, au siège du ministère, Abdourahmane Sikhé CAMARA, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance en tant que nouvel Ambassadeur de la République de Guinée auprès de la République Tunisienne, avec résidence en Algérie.

Le ministre a salué les relations fraternelles et de coopération solides et de longue date unissant les deux pays qui célèbrent cette année le 66e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a, dans ce contexte, insisté sur l’importance de renforcer ces relations à travers la valorisation et l’exploitation des opportunités disponibles pour développer la coopération bilatérale dans les domaines de la santé, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Nafti a également mis en avant la dynamique économique entre les deux pays, qui s’est traduite par l’échange de visites d’hommes d’affaires en vue d’identifier des opportunités de coopération et d’investissement, appelant à une meilleure coordination entre les deux pays au sein de l’Union Africaine et de ses structures spécialisées, afin de renforcer l’action Africaine commune.

Il a réaffirmé la volonté du ministère et des institutions tunisiennes concernées de mettre à la disposition de l’ambassadeur toutes les conditions nécessaires pour lui permettre d’exercer au mieux sa nouvelle mission diplomatique.

De son côté, le nouvel Ambassadeur de la République de Guinée a affirmé sa volonté de consolider davantage les relations de coopération avec la Tunisie, exprimant la gratitude de son pays pour l’assistance technique fournie par les autorités tunisiennes, qui a contribué à la formation de plusieurs cadres Guinéens dans divers domaines.

Il a également exprimé sa satisfaction quant au niveau des compétences tunisiennes actives en Guinée, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, les bureaux d’études, les infrastructures et la santé.