Le ministère de la Santé a lancé, dimanche 3 novembre 2025, un avertissement strict concernant le mésusage des antibiotiques, une pratique qui peut compromettre leur efficacité et rendre ces médicaments inefficaces face à de réelles infections bactériennes.

« L’antibiotique n’est pas un remède miracle contre toutes les maladies », précise le communiqué officiel. Le ministère souligne que ces traitements sont uniquement efficaces contre les infections bactériennes et ne traitent pas les maladies virales telles que le rhume ou la grippe.

Risques liés à l’automédication

Le communiqué exhorte la population à ne jamais acheter ni consommer d’antibiotiques sans ordonnance médicale. Le respect de la posologie et de la durée du traitement prescrites par un professionnel de santé est indispensable pour éviter le développement de résistances bactériennes.

Contexte mondial

Cette mise en garde survient peu après la publication d’un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en octobre 2025, alertant sur la hausse des bactéries résistantes aux antibiotiques. Selon l’OMS, ces résistances entraînent chaque année près de cinq millions de décès dans le monde et sont responsables d’un demi-million de décès directs liés aux infections résistantes.

Le rapport met en lumière l’urgence de préserver l’efficacité des antibiotiques, en particulier face à la menace croissante de maladies difficiles à traiter. La mauvaise utilisation de ces médicaments, notamment pour des infections virales ou par interruption prématurée du traitement, constitue un facteur majeur de résistance bactérienne.

Mesures et recommandations

Le ministère de la Santé rappelle que le mésusage des antibiotiques affecte non seulement la santé individuelle mais aussi la santé publique. Les infections résistantes compliquent les traitements, allongent les séjours hospitaliers et augmentent la mortalité.

Il est recommandé aux citoyens de consulter systématiquement un médecin avant de débuter un traitement antibiotique et de ne jamais partager ces médicaments. Les pharmaciens sont également invités à vérifier rigoureusement les prescriptions afin d’éviter les ventes non encadrées.

Le ministère insiste enfin sur la nécessité d’une sensibilisation continue de la population afin de protéger l’efficacité des antibiotiques et de prévenir la propagation des bactéries résistantes.