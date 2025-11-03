La salle Le 4ème Art à Tunis s’est illuminée, dans la soirée du samedi 1ᵉʳ novembre 2025, de la magie du théâtre pour célébrer l’ouverture officielle de la troisième édition du festival national du Théâtre Tunisien “Saisons de la Création”. Organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT), sous l’égide du ministère des affaires culturelles et en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), cet événement théâtral se poursuivra jusqu’au 8 novembre 2025.

Dans son mot d’ouverture, Moez Mrabet, directeur général du Théâtre National Tunisien et directeur du festival, a salué, devant un large public d’artistes, de créateurs, d’intellectuels et de représentants du ministère de tutelle, la vitalité de cet événement devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les créateurs tunisiens et un véritable laboratoire de réflexion et d’expérimentation scénique.

En soufflant sa troisième bougie, le festival poursuit sa mission de valoriser la pratique théâtrale dans les régions, d’encourager la décentralisation culturelle et de faire du théâtre une force de conscience et d’éveil collectif. Cette édition, lancée depuis Tozeur dans le cadre des Rencontres du Sud du Théâtre, incarne pleinement la politique de décentralisation culturelle menée par le ministère qui constitue un projet national de structuration de la création et de rapprochement entre les différentes visions et expériences théâtrales.

La programmation, a-t-il ajouté, a accordé une large place à la jeune génération de tous bords, notamment dans la compétition officielle, tout en veillant à consolider la tradition des masterclasses consacrées à la vidéo, à la critique théâtrale et à l’image, afin de former une nouvelle génération d’artistes.

La cérémonie d’ouverture a été l’occasion de saluer la mémoire de deux figures majeures du théâtre tunisien récemment disparues, Anouar Chaafi et Mohamed Fadhel Jaziri. Avec leur art, Nadia Tlich et Ichraq Matar leur ont rendu hommage à travers des lectures poétiques, ponctuées de projections révélant les œuvres qui ont marqué leur parcours artistique.

Avant la soirée d’ouverture, une exposition hommage au célèbre peintre Adel Megdiche (1949–2022) a été inaugurée au Musée national d’art moderne et contemporain (MACAM) sous le titre “Scènes : la théâtralisation dans l’œuvre d’Adel Megdiche”, qui sera visible jusqu’au 31 janvier 2026.

L’édition 2025 en bref

La sélection du programme de la compétition officielle, qui réunit 14 représentations, a été assurée par un comité présidé par Lotfi Arbi Snoussi, aux côtés de Seif Ferchichi et Jamila Tlili. Le jury officiel, présidé par Mohamed Mediouni, attribuera les récompenses suivantes : meilleure pièce (30 000 dinars), meilleure mise en scène, meilleur texte, meilleure interprétation masculine et féminine, ainsi que meilleure scénographie (10 000 dinars chacune). Trois prix d’encouragement seront également décernés aux jeunes talents pour le meilleur article critique, la meilleure vidéo et la meilleure photographie (1 500 dinars chacun).

Le festival propose également un riche programme parallèle intitulé “Agora des Saisons”, avec des débats entre artistes, chercheurs et décideurs sur les politiques culturelles et le rôle du théâtre dans la société. Sous le label “Ecrans des Saisons”, le festival rend hommage à la mémoire d’Anouar Chaâfi et Mohamed Fadhel Jaziri à travers la projection de pièces filmées et d’extraits de leurs œuvres.

La clôture, prévue le 8 novembre, sera marquée par une création hommage intitulée “Aarboun 3”, dédiée à la mémoire de Fadhel Jaziri, figure emblématique du théâtre tunisien contemporain.

Il est à rappeler que cette troisième édition du festival du théâtre tunisien a pris son envol à Tozeur, du 24 au 30 octobre 2025, dans le cadre de la première édition des Rencontres du Sud du Théâtre, placées sous le thème “Le Théâtre et la Ville”, avec des représentations dans six délégations de la région (Tozeur-ville, Nefta, Dgueche, Hazoua, Tamaghza et Hamma du Djerid), dans une démarche visant à renforcer la décentralisation culturelle.