Le marché boursier a terminé le mois d’octobre sur une belle note d’optimisme. L’indice de référence a grapillé 0,5 % à 12604 points, dans un volume de 7 MD. Notons qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

LAND’OR a été la valeur vedette de la séance. L’action du fromager s’est offert la meilleure performance de la cote (+6 % à 10,840 D), tout en drainant le flux le plus élevé. En effet, la valeur a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de 1,9 MD.

Le titre SMART TUNISIE a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du leader de la distribution de l’IT en Tunisie a signé une avancée de 5,3 % à 18,000 D, dans un volume relativement limité de 221 mille dinars.

Le titre STIP a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a reculé de –4,5 % à 2,140 D.

Le titre HANNIBAL LEASE a, également, été mal orienté sur la séance. Dans de maigres échanges de 6 mille dinars, l’action du leaseur indépendant s’est délestée de –4,1 % à 7,190 D.