C’est à Ksar Ghilane, à quelque 150 kilomètres au sud de Douz, au cœur du Sahara, que s’est ouverte hier soir la deuxième édition du Festival international du cinéma au Sahara. Ce rendez-vous cinématographique se poursuit jusqu’au 2 novembre prochain, transformant les dunes en écrans et les oasis en scènes de création.

Pour Hafedh Khalifa, directeur et fondateur du festival, cette manifestation s’inscrit dans la continuité d’un rêve : faire du désert un espace vivant d’expression artistique et culturelle. Ce projet s’inspire du Festival international du théâtre dans le Sahara, né sous la même impulsion et fort aujourd’hui de cinq éditions. Avec cette double expérience, les organisateurs ont su apprivoiser le décor saharien, avec ses sites et ses oasis, pour le transformer en scène de lumière et de cinéma avec l’ambition de faire de Ksar Ghilane une destination culturelle et cinématographique majeure, capable d’attirer chaque année entre 600 et 800 participants.

L’édition 2025 enregistre la participation de 18 pays venus d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, parmi lesquels l’Algérie (invitée d’honneur), l’Italie, l’Iran, le Maroc, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Liban, la Norvège, l’Egypte et l’Allemagne, qui, selon l’expression de Hafedh Khalifa, composent une mosaïque cinématographique saharienne, où se mêlent les regards, les esthétiques et les accents du monde.

Le programme comprend 17 films en compétition officielle, 8 films numériques, et 14 films projetés dans le cadre de la section “cinéma des camps”, en plus des 8 workshops animés par des formateurs tunisiens et étrangers.

Quatre master classes sont également prévues, portant sur la réalisation, la photographie, l’écriture de scénario et l’art de l’interprétation, sous la direction de Selma Baccar, Souad Ben Slimane, Foued Litayem et Hammadi Ouhaibi.

Le festival propose une série de conférences et de rencontres, notamment un colloque scientifique sur la production cinématographique au Sahara, ainsi qu’une rencontre avec les directeurs de festivals de cinéma d’Algérie, du Liban et du Maroc, afin de renforcer la coopération et de développer de nouveaux partenariats.