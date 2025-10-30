Le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, sera absent plusieurs semaines en raison d’une rupture du biceps fémoral distal de la cuisse gauche, a annoncé mercredi le club catalan. La durée exacte de son indisponibilité dépendra de l’évolution de sa blessure, précise le communiqué du Barça.

Une absence qui impacte le calendrier

L’Espagnol de 22 ans manquera le match de championnat de dimanche contre Elche. Il avait déjà été écarté le week-end dernier lors de la défaite contre le Real Madrid (2-1), suite à une suspension due à deux cartons jaunes.

Pedri était jusqu’ici un maillon essentiel de l’équipe dirigée par Hans Flick. Il a participé à 72 des 73 rencontres de l’entraîneur allemand et avait débuté tous les matches de la saison, soulignant son importance dans le dispositif barcelonais.

Une liste de blessés déjà longue

Le club catalan doit composer avec plusieurs absences simultanées. Pedri rejoint la liste des blessés comprenant Joan García, Marc Ter Stegen, Gavi et Raphinha. À l’inverse, Robert Lewandowski et Dani Olmo ont repris l’entraînement, offrant un peu de répit à l’entraîneur Hans Flick.

La blessure de Pedri constitue un nouveau défi pour le Barça, qui doit maintenir son rythme en championnat malgré l’accumulation de pépins physiques dans l’effectif.

Conséquences sportives

L’absence prolongée de Pedri pourrait contraindre le staff technique à modifier son schéma de jeu, notamment au milieu de terrain. Sa régularité et sa présence dans presque toutes les rencontres témoignent de son rôle clé dans la construction offensive et la stabilité de l’équipe.

Le FC Barcelone devra trouver des solutions pour compenser son absence et gérer au mieux les autres joueurs indisponibles afin de rester compétitif sur tous les fronts.