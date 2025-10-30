Le revenu global des sociétés cotées a évolué de 5,7% sur les 9 premiers mois de l’année 2025, par rapport à la même période de 2024, pour atteindre 18,5 milliards de dinars, d’après la note sur l’”Evolution des revenus des sociétés cotées au 30 septembre 2025″ publiée, mercredi, par la Bourse de Tunis.

81% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 58 sur 72, ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à la même période de l’année précédente. La part des 20 sociétés qui composent le Tunindex20 dans le revenu global s’élève à 12 milliards de dinars (ou 65% du revenu global), en hausse de 3,8% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Secteur bancaire: le PNB cumulé a atteint 5 470 MD

Concernant le secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 5 470 MD, durant les 9 premiers mois de l’année 2025, en progression de 4,7% par rapport à la même période 2024.

De son côté, le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 7,1%, à 439 MD. Le secteur financier a notamment profité de l’évolution de l’activité des 7 compagnies d’assurances cotées qui ont émis des primes pour un montant global de 1 376 MD contre 1 282 MD, soit une progression de 7,3%. Dans son ensemble, le secteur financier, a progressé de 5,3% avec un revenu global de 7 322 MD.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Délice Holding, Poulina Group Holding et la SFBT) a progressé de 4,3%, à 4 818 MD. Dans le même sillage, le Chiffre d’Affaires global cumulé des quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) a évolué de 26,2% au 30 septembre 2025 pour se situer à 1 116 MD.

S’agissant du secteur des Services aux Consommateurs, le Chiffre d’Affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse s’est amélioré de 13,4% à 1 491 MD.

En général les neufs secteurs, ont réalisé des performances positives. Les meilleures performances reviennent au secteur “Technologie” avec 22,9% et au secteur “Services aux consommateurs” avec 13,2%. Sur les 11 sous-secteurs (hors Médias), huit ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent aux sous-secteurs Distribution (13,2%), Chimie ( 8,5%) et Assurances (7,3%).

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par TUNINVEST SICAR (+171,6%), STA (+54,1%), ARTES (+39,3%) et NEW BODY LINE (+34,9%).

Les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par des entreprises qui appartiennent à différents secteurs SIMPAR (-78,5%), EUROCYCLES (-13,1%), CARTHAGE CEMENT (-11,8%) et STIP (-11%).

Evolution du TUNINDEX de 24,62%

Le TUNINDEX, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré une progression de 24,62%, au 30 septembre 2025, contre une hausse de 13,77% durant la même période de 2024.

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une hausse de 26,43% contre une progression de 15,71% durant la même période de l’année 2024.

Dix des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du troisième trimestre 2025. Les meilleures performances ont concerné l’indice “Services aux Consommateurs” avec 54,42%, l’indice “Distribution” avec 54,42% et celui des “Services Financiers” avec 39,65%. En revanche, l’indice “Bâtiment et Matériaux de Construction” a baissé de 4,94% et celui des “Industries” de 1,61%.

Au 20 octobre 2025, date butoir règlementaire, 41 sociétés cotées ont communiqué leurs indicateurs d’activités du 3ème trimestre 2025, ce qui représente 55% de la Cote. Au 28 octobre 2025, ce nombre est passé à 72, soit 96% de la Cote. À ce jour, trois sociétés n’ont pas publié leurs indicateurs : AETECH, TUNISIAR et UADH.