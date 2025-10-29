LeÂ 50áµ‰ CongrÃ¨s National de MÃ©decineÂ se tiendra lesÂ 12 et 13 dÃ©cembre 2025Â aux Berges du Lac, Ã Tunis, pour une Ã©dition anniversaire consacrÃ©e Ã l’impact de l’intelligence artificielle sur la recherche et la rÃ©daction scientifiques.

OrganisÃ© par laÂ SociÃ©tÃ© Tunisienne des Sciences MÃ©dicales (STSM), cet Ã©vÃ©nement est placÃ© sous lâ€™Ã©gide de lâ€™UniversitÃ© de Tunis El ManarÂ et de laÂ FacultÃ© de MÃ©decine de Tunis.

Ã€ lâ€™occasion de ce jubilÃ©, la rencontre rÃ©unira la communautÃ© mÃ©dicale et scientifique autour du thÃ¨meÂ Â« De lâ€™intelligence artificielle Ã lâ€™intelligence pratique dans la rÃ©daction scientifique Â».

L’objectif est d’explorer les transformations profondes induites par l’IA dans la recherche biomÃ©dicale, en abordant ses opportunitÃ©s, ses dÃ©fis Ã©thiques et les meilleures pratiques pour une rÃ©daction scientifique rigoureuse Ã lâ€™Ã¨re numÃ©rique.

Au programme de ces deux jours : desÂ confÃ©rences plÃ©niÃ¨res, desÂ ateliers pratiquesÂ et desÂ tables rondes. Les Ã©changes porteront notamment sur la construction de l’identitÃ© du chercheur, l’amÃ©lioration des manuscrits grÃ¢ce Ã l’IA, les outils de recherche bibliographique, la rÃ©alisation de mÃ©ta-analyses et la crÃ©ation de figures graphiques.

Des sessions seront Ã©galement dÃ©diÃ©es Ã des questions sensibles, telles que lâ€™Ã©thique, laÂ responsabilitÃ©Â et laÂ durabilitÃ© de lâ€™IA, ainsi qu’Ã des stratÃ©gies concrÃ¨tes pour Ã©viter le rejet des articles par les comitÃ©s de rÃ©daction.

Dans le cadre de cette Ã©dition spÃ©ciale, unÂ appel Ã communicationsÂ est lancÃ© pour dÃ©cerner leÂ Prix de la meilleure publication mÃ©dicale tunisienne â€“ Ã‰dition 2025. D’une valeur deÂ cinq mille dinars, il rÃ©compensera la meilleure contribution scientifique mÃ©dicale publiÃ©e en 2024.

Le congrÃ¨s propose un programme structurÃ© avec des formations adaptÃ©es : leÂ MedWrite AcademyÂ pour les jeunes chercheurs (juniors) et leÂ MedWrite MasterclassÂ pour les chercheurs expÃ©rimentÃ©s (seniors).

La manifestation s’achÃ¨vera par uneÂ cÃ©rÃ©monie de remise de prix.

Cet Ã©vÃ©nement se veut une occasion unique de partage, d’apprentissage, d’innovation et de valorisation de la recherche mÃ©dicale tunisienne, Ã l’heure de la transformation numÃ©rique et de l’essor de l’intelligence artificielle.