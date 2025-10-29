La Tunisie accueille du 10 au 13 novembre 2025 la réunion annuelle des directeurs des centres régionaux de sûreté de l’aviation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), une première sur le continent africain.

Organisée par le Centre régional de formation à la sûreté de l’aviation de l’OACI basé à Tunis, cette rencontre réunira des responsables venus du monde entier pour échanger leurs expertises, renforcer la coopération internationale et harmoniser les normes de sûreté aérienne.

Le choix de la Tunisie, salué comme une « reconnaissance internationale », souligne « la place de choix qu’occupe le secteur de l’aviation civile tunisien » et la « haute compétence » de son centre régional, selon un communiqué officiel.

L’événement permettra également de partager les meilleures pratiques en matière de sûreté aérienne et de valoriser les efforts de l’État tunisien pour moderniser son secteur aéronautique en conformité avec les standards internationaux de l’OACI.