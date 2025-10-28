Tunis, octobre 2025 — À l’approche des fêtes, le poulet rôti, plat emblématique des tables tunisiennes, voit ses prix s’envoler. Ibrahim Nafzi, président de la chambre nationale des commerçants de volailles, a alerté sur Radio ExpressFM sur une hausse prochaine, évoquant une combinaison de facteurs économiques et saisonniers.

Des coûts en hausse sur toute la chaîne

Le prix du poulet est poussé à la hausse par l’augmentation du coût des aliments pour volailles, du carburant et des frais de transport. Ces charges, cumulées à la demande élevée de fin d’année, créent une pression sur les prix de détail.

Les commerçants affirment faire face à une équation difficile : préserver leurs marges sans perdre leur clientèle. « Les coûts augmentent chaque semaine, mais nous ne pouvons pas répercuter intégralement la hausse », confie un vendeur du centre de Tunis [à vérifier].

Une inquiétude croissante dans les foyers

Sur les marchés et les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Pour de nombreuses familles, le poulet rôti représente un symbole de convivialité accessible. « Le poulet rôti, c’est le plat du peuple. Si même ça devient inaccessible, que nous reste-t-il ? », témoigne une mère de famille.

Cette perception traduit une inquiétude plus large liée au pouvoir d’achat. Les consommateurs redoutent que d’autres produits de base suivent la même tendance à l’approche des fêtes.

Un débat relancé sur la régulation

La flambée des prix du poulet met en évidence la fragilité de la chaîne d’approvisionnement et la dépendance aux intrants importés. Plusieurs voix appellent à des mesures temporaires de soutien, voire à un encadrement des marges.

La question de la souveraineté alimentaire et du rôle de l’État dans la régulation des prix refait surface. Les autorités sont invitées à arbitrer entre protection du consommateur et viabilité du secteur avicole.