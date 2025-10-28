Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, 27 octobre courant, au palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales Issam Lahmar.

Citée dans un communiqué, la rencontre a porté sur le dossier des caisses sociales, tout particulièrement, la situation de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

A ce titre, le chef de l’État a appelé à la nécessité de rétablir les équilibres de ces caisses sociales, recommandant de développer les législations y afférentes afin que ces organismes puissent remplir, comme il se doit, les objectifs pour lesquels ils ont été créés.

Sur un autre plan, Le président de la République a évoqué le dossier de l’emploi précaire, mettant l’accent dans ce contexte sur l’impératif qu’il y a à mettre en œuvre la loi sur la lutte contre la sous-traitance.

Tout en rappelant que l’adoption de la nouvelle loi sur l’abolition de la sous-traitance a ouvert droit à la régularisation de la situation de plus 82 000 ouvriers et ouvrières, le président Saïed a réaffirmé l’engagement inflexible à demander des comptes à quiconque use de moyens frauduleux et détournés pour se délier de l’obligation de mettre œuvre les dispositions de cette loi.