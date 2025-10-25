Du 28 octobre au 2 novembre 2025, la ville de Sousse accueillera la deuxième édition du Symposium International des Arts à Sousse, placée sous le thème “Voyage avec ton art”. Cet événement invite les artistes et les passionnés à un véritable voyage sensoriel et créatif, tout en favorisant les échanges culturels et artistiques à travers une programmation variée alliant résidence, ateliers, débats et expositions.

Le symposium se veut un lieu privilégié de rencontres et de partage d’expériences entre artistes plasticiens de différentes nationalités et en provenance de plus de dix pays, dont la Belgique, la France, l’Arabie Saoudite, le Maroc, l’Algérie, la Pologne, l’Espagne, la Macédoine, la Grande-Bretagne, la Suède, l’Allemagne, la Palestine et la Tunisie.

Au programme de ce melting-pot de cultures et de styles artistiques, figure une série d’ateliers interactifs où les participants pourront se plonger dans différentes disciplines artistiques : peinture (avec ses multiples techniques), sculpture, calligraphie, photographie, art numérique, céramique etc offrant des moments d’immersion et de création qui donneront lieu à des performances en direct, des expositions et des échanges avec le public.

L’un des moments forts de cette édition sera la collaboration avec des artistes de renom tels que Akram Boujnah, céramiste tunisien, et Anakim Clay, céramiste français. Ensemble, ils animeront un workshop innovant sur le “Raku, obvara et cuivre mat”, permettant aux participants de découvrir des techniques ancestrales et modernes de la céramique.

Une table ronde intitulée “L’art, langage de l’humain : approches esthétiques et communicationnelles dans la création contemporaine”, sera l’occasion de réfléchir sur la manière dont l’art véhicule des messages universels et transcende les frontières culturelles, dans un esprit de convivialité et de partage.